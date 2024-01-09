Обладатель "Русского Букера" Марк Харитонов скончался в возрасте 86 лет

Фото: ТАСС/Алексей Антонов

Российский писатель, переводчик и обладатель премии "Русский Букер" Марк Харитонов скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил его сын Алексей Харитонов на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня умер отец. Я не знаю, что сказать, кроме того, что он останется с нами. В нашей памяти, в своих книгах, в своих стихах", – написал он.

По данным Life.ru, 8 января тело писателя нашла дочь Харитонова в его квартире. Предварительно, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Точную причину смерти выяснят позже.

Марк Харитонов родился в 1937 году в Житомире. Он написал повести "Прохор Меньшутин", "Провинциальная философия", несколько романов, сборников эссе, рассказов и книг.

Кроме того, он перевел романы Томаса Манна, Стефана Цвейга, Франца Кафки и Германа Гессе. А его самостоятельные работы перевели на несколько языков, включая английский, французский и китайский.