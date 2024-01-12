Поэт Рубинштейн остается в крайне тяжелом состоянии после ДТП

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Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн остается в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщает РИА Новости.

В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского уточнили, что поэт находится в реанимации.

Рубинштейн попал в ДТП утром 9 января. Журналист Игорь Иртеньев уточнил, что 76-летнего поэта госпитализировали после того, как его сбила машина.

По информации СМИ, у Рубинштейна диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы.

По данным Дептранса, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на поэта. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.

Следователи завели уголовное дело на водителя, который наехал на Рубинштейна. По словам правоохранителей, дело было заведено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водителю может грозить наказание в виде лишения свободы до трех лет.