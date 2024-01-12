Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла сообщения о его смерти

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла информацию о его смерти, ранее распространившуюся в СМИ. Об этом сообщает газета "Известия".

По ее словам, в Сети запустили слух, которому аудитория поверила. Однако на самом деле 76-летний поэт находится в реанимации и продолжает бороться за свою жизнь.

"Всяким слухам прошу вас не верить", – призвала дочь Рубинштейна.

Между тем источник издания, который находится в той же больнице, где проходит лечение поэт, подтвердил, что он жив.

Рубинштейн оказался в реанимации после ДТП, которое произошло в Москве утром 9 января. На поэта совершил наезд автомобиль, за которым, как выяснилось позже, числится 19 эпизодов нарушений ПДД.

Спустя некоторое время стало известно, что состояние Рубинштейна оценивается как крайне тяжелое. СМИ сообщали, что у него диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы.