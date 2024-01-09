Момент наезда на поэта Рубинштейна зафиксировали камеры видеонаблюдения

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы опубликовал в телеграм-канале видео с моментом аварии, в которой пострадал поэт и журналист Лев Рубинштейн.

По информации департамента, машина наехала на мужчину 8 января на улице Образцова возле дома № 9. На кадрах с камеры наблюдения видно, как Рубинштейн переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В первой половине улицы один из водителей пропустил поэта, однако на следующей части дороги другой водитель на скорости сбил журналиста.

От удара 76-летний Рубинштейн упал на асфальт, после чего виновник ДТП остановился. На данный момент сотрудники полиции занимаются выяснением обстоятельств происшествия.

Как уточнили в ведомстве, за водителем зафиксировано 19 нарушений ПДД за последний год.

Рубинштейн попал в ДТП утром 9 января. Журналист Игорь Иртеньев уточнил, что 76-летнего поэта доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского после того, как его сбила машина.

По информации СМИ, у Рубинштейна диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. Его состояние якобы квалифицируется медиками как тяжелое и нестабильное.

