Основатель Московской биеннале Бакштейн умер в возрасте 78 лет

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Основатель Московской биеннале современного искусства, искусствовед, художественный критик Иосиф Бакштейн скончался на 79-м году жизни в Лондоне. Об этом сообщается в телеграм-канале выставки.

Там указали, что Бакштейн умер в результате продолжительной болезни. В последние дни он был в больнице, но медики не смогли спасти его жизнь, говорится в сообщении.

Также в материале отмечается, что Бакштейн был из тех, кто превратил первые десять лет нынешнего века Москвы "в фейерверк современного искусства". Он работал в Москве, но жил в Лондоне, так как его супруга англичанка Кэти Дипвел и сын проживали там.

Искусствовед родился 21 сентября 1945 года в столице. С 1991 года он был на директором Института проблем современного искусства и ведущим научным сотрудником Института культурологии Российской академии наук. Кроме того, он входил в топ-50 самых влиятельных лиц в российском искусстве по версии журнала "Артхроника".

"Интервью": Иосиф Бакштейн - о 6-й биеннале современного искусства