Умер писатель-фантаст Николай Романецкий

Фото: vk.com/id3296343

Писатель-фантаст Николай Романецкий умер 10 января в Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте местного Союза писателей.

Организация выразила свои соболезнования родным и близким. О дате и месте прощания будет сообщено позже.

Николай Романецкий родился в 1953 году в Новгородской области. Он окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "инженер-металлург" в 1977 году.

Первые попытки писать фантастику Романецкий предпринимал в студенчестве, а с конца 1980-х годов был профессиональным литератором. В 2010 году он стал лауреатом премии Аркадия и Бориса Стругацких, был членом Союза писателей Санкт-Петербурга.