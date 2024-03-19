Прокуратура Москвы утвердила обвинение против водителя, сбившего поэта Рубинштейна

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего мужчины, которого обвиняют в нарушении ПДД, из-за которого водитель совершил наезд на поэта Льва Рубинштейна, что привело к его гибели.

Заключение, по информации пресс-службы ведомства, было передано прокурором обвиняемому. Теперь по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" мужчине грозит до 5 лет лишения свободы с ограничением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Рубинштейн попал в реанимацию после того, как на поэта на улице Образцова в Москве совершил наезд автомобиль. За водителем при этом числится 19 эпизодов нарушений ПДД. В свою очередь, водитель не скрылся с места ДТП.

Состояние Рубинштейна изначально оценивалось как крайне тяжелое. СМИ сообщали, что у него диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. Позже в Сети появилась информация о смерти поэта. Дочь Рубинштейна подтвердила сведения о смерти отца лишь 14 января.

Водителя, который сбил на пешеходном переходе поэта, временно отпустили под подписку о невыезде, так как переквалификация статьи уголовного дела зависела от итогов экспертизы о причинах смерти Рубинштейна.



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