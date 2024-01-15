Сбивший в Москве поэта Рубинштейна водитель находится под подпиской о невыезде

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель, сбивший на пешеходном переходе в Москве публициста и поэта Льва Рубинштейна, сейчас находится под подпиской о невыезде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что по итогам экспертизы о причинах смерти поэта будет рассмотрен вопрос о переквалификации статьи уголовного дела. Отмечается, что если смерть наступила от травм, которые были получены в результате ДТП, то статью могут ужесточить. Водителю в таком случае грозит до пяти лет лишения свободы.

Рубинштейн оказался в реанимации после ДТП на улице Образцова в Москве. На поэта совершил наезд автомобиль, за водителем которого числится 19 эпизодов нарушений ПДД. В свою очередь, водитель не скрылся с места ДТП.

Состояние Рубинштейна оценивалось как крайне тяжелое. СМИ сообщали, что у него диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы.

Позже в Сети появились сообщения о смерти поэта. Однако его дочь опровергла данные, сообщив, что ее отец продолжает бороться за жизнь в реанимации.

Дочь Рубинштейна сообщила о смерти отца 14 января. Ему было 76 лет.

Поэт и публицист Лев Рубинштейн скончался в больнице