Сбивший поэта Рубинштейна получил условный срок

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель, который в январе сбил поэта Льва Рубинштейна, после чего тот скончался, получил условный срок. Об этом сообщает прокуратура Москвы в телеграм-канале.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В качестве наказания ему назначили лишение свободы на 1 год и 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение 3 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Уточняется, что на данный момент приговор в законную силу не вступил.

Рубинштейн попал в реанимацию после того, как на поэта на улице Образцова в Москве совершил наезд автомобиль. За водителем при этом числились 19 эпизодов нарушений ПДД.

Состояние Рубинштейна изначально оценивалось как крайне тяжелое. СМИ сообщали, что у него диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. Позже в Сети появилась информация о смерти поэта. Дочь Рубинштейна подтвердила сведения о смерти отца лишь 14 января.

Водителя, который сбил на пешеходном переходе поэта, временно отпустили под подписку о невыезде, так как переквалификация статьи уголовного дела зависела от итогов экспертизы о причинах смерти Рубинштейна.