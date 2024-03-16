16 марта, 23:23Происшествия
Журналистка Никитенко погибла в аварии под Омском
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Журналистка издания NGS55.ru Анна Никитенко погибла в результате ДТП с участием двух фур и микроавтобуса в Омской области. Об этом сказано на сайте редакции.
Как уточнили коллеги погибшей, журналистка ехала в Тюкалинск к своей семье. До работы в данном издании 33-летняя девушка работала в пресс-службе регионального Минздрава и на телевидении.
Столкновение двух большегрузов и микроавтобуса с последующим возгоранием произошло в районе 565-го километра автодороги Тюмень – Омск. В результате аварии погибли 6 человек, а трех пострадавших эвакуировали в медицинские учреждения.
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