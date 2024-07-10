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10 июля, 21:30

Транспорт

"Безопасный город": контролеры проверили более 5 млн билетов с начала года

"Безопасный город": контролеры проверили более 5 млн билетов с начала года

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Именно оплата проезда позволяет властям обновлять транспортный парк и повышать качество обслуживания. Всего с начала года контролеры проверили более 5 миллионов билетов.

Главная их задача – это безопасность пассажиров. Каждый день они следят за работой коммерческих автобусов, проверяют оплату проезда, борются с нелегальными перевозчиками, торговлей и рекламой. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
транспортвидеоВлада Егорова
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