"Безопасный город": контролеры проверили более 5 млн билетов с начала года

Именно оплата проезда позволяет властям обновлять транспортный парк и повышать качество обслуживания. Всего с начала года контролеры проверили более 5 миллионов билетов.

Главная их задача – это безопасность пассажиров. Каждый день они следят за работой коммерческих автобусов, проверяют оплату проезда, борются с нелегальными перевозчиками, торговлей и рекламой. Подробнее – в программе "Безопасный город".

