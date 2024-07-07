Петербургский аэропорт Пулково возобновил отправку и прием самолетов после приостановки из-за непогоды. Об этом сообщила компания Воздушные ворота Северной столицы.

В Дербенте потушили пожар в жилой пятиэтажке. Огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади 500 квадратных метров.

Вертолет Ка-32 прибыл на место тушения лесного пожара на хуторе Джанхот в Геленджике. Площадь горения достигла около 7,5 гектара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.