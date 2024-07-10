"Ешь, гуляй, дыши": для жителей и гостей Москвы подготовили программу на выходные

Фестиваль "Ешь, гуляй, дыши" пройдет в центре Москвы в выходные, 13 и 14 июля. Для горожан подготовили гастрономическую, спортивную и развлекательную программы.

В рамках мероприятия улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными. Кафе и рестораны, которые находятся на этом маршруте, будут подавать семейные завтраки, обеды и ужины. Организаторы также выставят стойки с лимонадами, мороженым, закусками днем, а вечером – с коктейлями.

Кроме того, для горожан также подготовили театрализованные представления, танцы, выступления уличных музыкантов, шоу диджеев и детские викторины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

