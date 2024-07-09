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09 июля, 08:45

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На фестивале "Вкусы России" горожане узнают секреты приготовления шашлыка

На фестивале "Вкусы России" горожане узнают секреты приготовления шашлыка

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В рамках фестиваля "Вкусы России" горожане могут принять участие в разных кулинарных мастер-классах. Например, на одном из них гостям откроют секреты приготовления шашлыка.

Всего на фестивале свою продукцию представляют свыше 300 производителей из 70 регионов страны. Помимо мастер-классов, москвичи могут посетить ярмарку с фермерскими товарами и увидеть выступления народных коллективов.

Мероприятие входит в масштабную программу продвижения региональных брендов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
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