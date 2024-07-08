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08 июля, 23:45

Транспорт

В РСТ заявили, что пассажиры имеют право на компенсацию при задержке рейсов

В РСТ заявили, что пассажиры имеют право на компенсацию при задержке рейсов

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В случае задержки рейса по любой из причин у пассажиров всегда есть возможность вернуть даже невозвратный билет, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Так он прокомментировал массовые задержки рейсов в Москве из-за непогоды.

При этом он уточнил, что покупка нового билета на новый рейс, например другой авиакомпании, будет стоить дороже, поэтому выгоднее с учетом задержки вылететь той же авиакомпанией. Кроме того, если из-за задержки рейса пассажир понес убытки, то он в праве требовать компенсацию этих убытков с авиаперевозчика, считает юрист Ярослав Остапенко. При этом стоит обратить внимание, что это возможно в том случае, если перевозчик докажет, что задержка была в результате непреодолимой силы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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