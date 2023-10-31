Эксперт предупредил об опасности хранения электросамоката в квартире

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Неправильное хранение электросамоката может привести к его возгоранию, предупредил глава компании Stekbike Илья Сильницкий в эфире радио Sputnik.

Он объяснил, что пожар может возникнуть из-за неисправности аккумулятора. Владельцы электросамокатов должны знать, что хранение средств индивидуальной мобильности в квартире представляет опасность, добавил Сильницкий.

"Обычно используются литий-ионные аккумуляторы, которые подвержены возгораниям и взрывам из-за короткого замыкания, излишнего заряда и распада электролита. Такое возможно и при механическом повреждении аккумулятора, попадании внутрь влаги или воздуха", – отметил эксперт.

Специалист уточнил, что в таких ситуациях, как правило, происходит скачок температуры, который и приводит к возгоранию. Сильницкий рекомендовал хранить аккумуляторы отдельно от электросамокатов в сухом и прохладном месте.

Если же нет возможности хранить СИМ за пределами жилого помещения, необходимо периодически проверять, не находится ли аккумулятор в состоянии перегрева, подчеркнул эксперт. Он также напомнил о необходимости подзаряжать устройство.

Сильницкий отметил, что большинство электросамокатов нельзя использовать в холодный сезон.

"Некоторые модели не рекомендуется использовать при температуре ниже нуля из-за возможного повреждения аккумулятора и других компонентов. Так, аккумулятор на холоде может разрядиться за очень короткое время", – предупредил он.

Кроме того, не стоит передвигаться на средствах индивидуальной мобильности в условиях непогоды, поскольку возрастает риск аварийных ситуаций, резюмировал специалист.

Ранее в МЧС призвали не оставлять телефоны на зарядке под подушками, поскольку они могут спровоцировать пожар. Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров рекомендовал гражданам всегда следовать инструкциям, которые прилагаются к гаджетам, и использовать для зарядки только сертифицированные устройства.

По его словам, телефон следует отключать от сети, когда он зарядился на 100%. Бобров объяснил, что длительное подключение устройства к источнику питания может привести к возгоранию.



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