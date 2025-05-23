Павел Дуров купил для Юлии Вавиловой роль в кино за 400 тысяч долларов

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров купил для своей 24-летней девушки Юлии Вавиловой роль в голливудском фильме за 400 тысяч долларов, сообщает Spletnik.

Он выкупил лот на благотворительном гала-вечере amfAR, который состоялся в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Вавилова опубликовала в соцсети видео с финалом торгов. Ведущий аукциона бьет молотком по столу, после этого Дуров жмет ему руку и обнимает свою девушку. Она назвала эту ночь лучшей в своей жизни.

Однако не уточняется, о каком именно проекте идет речь, но режиссер уже известен – Спайк Ли. Он работал над картинами "Не пойман – не вор" и "Олдбой".

Накануне пара вместе вышла в свет. Они появились на красной дорожке в Каннах. В телеграм-каналах писали, что Вавилова – первая, с кем Дуров сделал отношения публичными. Они начали встречаться около года назад.

Ранее Вавилова сообщала, что была беременна от миллиардера, но потеряла ребенка из-за стрессовой ситуации с задержанием в аэропорту Парижа.