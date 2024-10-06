Дуров заявил, что его спутница Юлия из-за стресса потеряла ребенка

Фото: телеграм-канал Vavia’s

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его спутница Юлия, с которой он был задержан в Париже в августе, была беременна, но из-за стресса потеряла ребенка. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Предприниматель рассказал, что 27 августа он находился в полицейском участке в Париже. В перерыве между вопросами он спрашивал, придет ли Юлия тоже на допрос. Ему сказали, что ее ждали, но она не смогла прийти. Позже Дурову заявили, что она была беременна.

"Я оставался спокойным все время, пока находился под стражей в полиции, но такой поворот событий застал меня врасплох. После паузы я сказал: "Спасибо за хорошие новости". Другие присутствующие – переводчик, служащий, полицейский – смущенно улыбались", – говорится в публикации.

По словам Дурова, на Юлию оказывалось "безумное давление". Какой-то блогер, уточнил он, пустил слух, что она "агент Моссада".

"Другим людям пришла в голову абсурдная идея, что именно ее посты (а не информация о моем чартерном рейсе) побудили полицию встретить меня в аэропорту", – добавил он.

Также бизнесмен уточнил, что из-за конфискации устройств Юлия не могла получить свой доступ к аккаунтам Telegram и Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). То, что она замолчала в соцсетях, вызвало еще больше слухов, а направленная на нее кибертравля "продолжала набирать обороты", объяснил он.

"Два дня назад она посещала врача, который наблюдал за ее беременностью. У меня был 12-часовой рабочий день, когда Юлия прислала мне сообщение из кабинета врача. Я сразу понял, что было не так", – подытожил Дуров.

Основателя Telegram задержали во Франции в конце августа. Он обвиняется в нескольких преступлениях, в том числе администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже программиста выпустили под залог, однако оставили под судебным контролем. Парижская прокуратура подтвердила, что он может изменить условия надзора, например для того, чтобы покидать страну.

Кроме того, Дуров может попросить смягчить условия судебного контроля под предлогом семейных обстоятельств, уверен французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.