Дуров появился на гала-вечере на полях Каннского кинофестиваля

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Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова с его спутницей Юлией Вавиловой заметили на гала-вечере на полях Каннского кинофестиваля. Соответствующие кадры разместило издание Figaro.

Гала-вечер прошел в Антибе. Его организовал американский фонд amfAR, занимающийся борьбой со СПИДом.

Дуров появился на мероприятии в черном костюме, а его спутница была в длинном золотистом платье.

По данным издания Paris Match, на гала-вечер также прибыли актеры Эдриен Броуди, Кевин Спейси и Джеймс Франко. Кроме того, его посетили режиссер Спайк Ли, немецкая модель Хайди Клум, певица Пэрис Джексон, музыкальная группа Duran Duran и другие известные личности.

Дуров был задержан во Франции в конце августа 2024 года. Против него выдвинули обвинения в 10 преступлениях, в том числе в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.

Спустя время основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем, поэтому он не мог покидать пределы Франции. Однако в марте текущего года стало известно, что предприниматель улетел в Дубай.

