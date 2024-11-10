"Мой район. Новости": на станции метро "Кузьминки" временно изменится режим входа и выхода

На станции метро "Кузьминки" временно изменится режим входа и выхода. До середины декабря там поочередно будут закрывать на ремонт эскалаторы.

Работы будут вести в восточном вестибюле станции. По будням с 07:45 до 08:30 через этот вестибюль будет осуществляться только вход на станцию. Выйти с "Кузьминок" в это время можно будет только через противоположный вестибюль.

Подробнее – в эфире программы "Мой район. Новости".

