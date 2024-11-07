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07 ноября, 07:15

Транспорт

Станцию МЦД-4 Поклонная благоустроили в Москве

Станцию МЦД-4 Поклонная благоустроили в Москве

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Горожане теперь могут быстро и с комфортом добраться до станции Поклонная МЦД-4. Жители улицы Пырьева получили прямую дорогу через природный парк "Долина реки Сетунь". В зеленой зоне через водоем построили мостик и смонтировали лестницы к платформе. Кроме того, сделали освещение и поставили скамейки. Рядом организовали автобусные остановки.

Это не единственный транспортный объект, где провели благоустройство. В настоящий момент работы идут в Щербинке, Косине и Солнечном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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