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Новости

05 ноября, 18:00

Город

"Мой район. Новости": новая перехватывающая парковка появилась у метро "Черкизовская"

"Мой район. Новости": новая перехватывающая парковка появилась у метро "Черкизовская"

Новости часа: более чем в 50 зданиях школ идет реконструкция по новому стандарту

"Приключение улиц": Беговая

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Собянин: корпус школы № 1501 получит современную медиатеку

Новости часа: корпус школы № 1501 получит современную медиатеку

Сергей Собянин рассказал о реализации программы реконструкции школ Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реализации программы реконструкции школ Москвы

Новая перехватывающая парковка появилась у станции метро "Черкизовская". Она находится вблизи Амурской улицы и будет удобна автомобилистам, которые ездят по Щелковскому шоссе или через Северо-Восточную хорду. Водители смогут оставить здесь машину и пересесть на городской транспорт.

Школу № 1501 в Тверском районе ждут кардинальные перемены. Учебное заведение реконструируют по новому московскому стандарту. Для учеников в обновленном здании появится больше возможностей для дополнительного образования. Среди занятий – основы программирования, робототехника и создание сайтов.

Красные клены украсят Лефортовскую набережную. Впрочем, даже без этих деревьев, она уже красивая и удобная после благоустройства. Москвичам больше не нужно ютиться на узких дорожках. Теперь в распоряжении пешеходов широкие тротуары. Для безопасности здесь установили и защитные экраны.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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