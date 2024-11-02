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02 ноября, 18:00

Транспорт

"Мой район. Новости": новая дорога улучшила транспортную доступность 500 тыс жителей ЮАО

"Мой район. Новости": новая дорога улучшила транспортную доступность 500 тыс жителей ЮАО

Еще 16 путепроводов через железные дороги построят в столице до 2030 года

Новости часа: строительство путепровода "Текстильщики" завершат в этом году

Новости часа: построенные по реновации дома потребляют вдвое меньше энергии

Столичные каршеринговые автомобили перевели на зимнюю резину

Новости регионов: в Адлере у эвакуатора на трассе отвалились два колеса

Новости часа: в ближайшие годы в Москве построят 16 путепроводов через ж/д пути

Новости часа: в этом году будет достроен путепровод через ж/д пути на Инженерной улице

С 2011 года в Москве возвели 24 путепровода через железную дорогу

Собянин: в ближайшие годы в Москве построят 16 путепроводов через ж/д пути

Дорога между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе улучшила транспортную доступность 500 тысяч жителей ЮАО.

Водители из района Бирюлево Западное оказываются в Ховрине за час, раньше на это уходило почти два часа. Также всего за 14 минут вместо 23 можно добраться в Царицыно.

За 2 месяца по новому бессветофорному участку уже проехали больше 1,5 миллионов автомобилей. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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