"Мой район. Новости": новая дорога улучшила транспортную доступность 500 тыс жителей ЮАО

Дорога между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе улучшила транспортную доступность 500 тысяч жителей ЮАО.

Водители из района Бирюлево Западное оказываются в Ховрине за час, раньше на это уходило почти два часа. Также всего за 14 минут вместо 23 можно добраться в Царицыно.

За 2 месяца по новому бессветофорному участку уже проехали больше 1,5 миллионов автомобилей. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".