Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 13:42

Транспорт
Главная / Новости /

"Коммерсант": Минтранс России увеличит число камер на железнодорожных переездах

Минтранс России увеличит число камер на железнодорожных переездах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский Минтранс планирует увеличить количество требований для установки новых камер выписывания штрафов на железнодорожных переездах. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ведомство.

В министерстве отметили, что дополнительные камеры необходимы для борьбы с ростом аварийности. Оборудование появится на тех переездах, где за год произошла хотя бы одна авария с поездом. Также камерами оснастят ж/д переезды без дежурных и шлагбаумов.

Установкой и обслуживанием оборудования займутся сотрудники железной дороги. Ожидается, что затраты на нововведение превысят три миллиарда рублей в течение шести лет.

Сейчас фиксирующие нарушения средства на ж/д путях устанавливаются, если на переезде в течение трех лет произошло более двух тяжких ДТП.

Ранее партия ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким направила в правительство проект об увеличении штрафа в 40 раз, до 20 тысяч рублей, водителям за шум от автомобилей и мотоциклов в 96 децибел. Также документ предлагает повышение штрафа до 30 тысяч рублей для должностных лиц, допустивших использование такого авто.

Депутаты считают, что предлагаемые меры соответствуют ожиданиям общества в отношении создания благоприятной городской среды, обеспечения тишины и спокойствия граждан, а также уменьшения негативного влияния транспортных средств.

"Безопасный город": камеры выявили 17,6 млн нарушений скоростного режима на дорогах Москвы

Читайте также


транспорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика