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Новости

04 ноября, 23:50

Город

"Приключение улиц": Фрунзенская набережная

"Приключение улиц": Фрунзенская набережная

Еще один флагманский центр готовят к открытию в больнице имени Буянова

На Красную площадь начали доставлять историческую технику

Рыбные рынки Москвы предоставили скидки на продукцию в честь Дня народного единства

Реконструкция событий 1612 года проходит в кинопарке "Москино"

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Экскурсии в честь Дня народного единства проходят на ВДНХ

"Мой район. Новости": новую детскую поликлинику возводят в Зеленограде

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"Мой район. Новости": новую детскую поликлинику строят в Зеленограде

Музыкант, композитор, художник, театральный продюсер Стас Намин рассказывает об удивительных страницах древней и недавней истории улиц старой и новой Москвы. В этот раз программа посвящена Фрунзенской набережной.

Глубокое погружение в мир экзотических фактов, мифов и легенд, знакомство с архитектурными памятниками и фантастическими планами новаций, которые будут воплощены в столице в самом ближайшем будущем. Об этом – в программе "Приключение улиц".

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