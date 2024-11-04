"Приключение улиц": Фрунзенская набережная

Музыкант, композитор, художник, театральный продюсер Стас Намин рассказывает об удивительных страницах древней и недавней истории улиц старой и новой Москвы. В этот раз программа посвящена Фрунзенской набережной.

Глубокое погружение в мир экзотических фактов, мифов и легенд, знакомство с архитектурными памятниками и фантастическими планами новаций, которые будут воплощены в столице в самом ближайшем будущем. Об этом – в программе "Приключение улиц".