Уже более 360 спортивных площадок появились в столице по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов. Так, для москвичей, переехавших в новые дома, а это более 60 тысяч семей, создается комфортная среда и удобная инфраструктура для занятий спортом.

Больше всего таких площадок появилось на севере, востоке и юго-востоке столицы. Всего же по программе реновации благоустроят около двух тысяч гектаров придомовых территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.