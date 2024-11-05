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05 ноября, 07:30

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Более 360 спортивных площадок появились в столице по программе реновации

Более 360 спортивных площадок появились в столице по программе реновации

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Уже более 360 спортивных площадок появились в столице по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов. Так, для москвичей, переехавших в новые дома, а это более 60 тысяч семей, создается комфортная среда и удобная инфраструктура для занятий спортом.

Больше всего таких площадок появилось на севере, востоке и юго-востоке столицы. Всего же по программе реновации благоустроят около двух тысяч гектаров придомовых территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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