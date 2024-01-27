Бензопила и пчелиный улей: важные нюансы перевозки необычного багажа

Улей с пчелами, бензопила, огромная банка шоколадной пасты, кот, лосиные фекалии, самурайский меч... Казалось бы, что общего между всеми этими предметами? Ответ прост: все это пассажиры разных авиалиний пытались провезти в самолетах. Рассказываем на примере чужих ошибок, что нельзя, а что можно брать с собой в ручной клади и багаже (важно: нормы могут незначительно различаться в разных аэропортах, так что перед вылетом требования все равно стоит проверить).

В ручной клади

Острые предметы

В аэропорту Атланты (США) однажды задержали пассажира, который пытался провезти в ручной клади реплику перчатки Фредди Крюгера. Парень уверял, что это коньки (серьезно?), но был неубедителен, и служба безопасности сочла этот груз опасным и изъяла.

Как надо: в ручной клади нельзя провозить ножницы и ножи с лезвием длиннее шести сантиметров. Сюда относятся, например, механические штопоры, вязальные спицы, столовые ножи и металлические пилочки для ногтей (пластиковые или стеклянные можно). Маникюрный набор тоже не отберут, как и иглы и шприцы для инъекций, если есть справка от врача.

Оружие и горючее

В аэропорту Нью-Йорка (США) один пассажир пытался провезти в ручной клади заправленную топливом бензопилу. Горючее у него конфисковали, а инструмент обязали сдать в багаж. Другой парень, очевидно, очень любит вестерны, так как явился на таможенный контроль с двумя револьверами и самурайским мечом, здесь уже вариантов нет – конфисковали и то и другое.

Как надо: провести оружие в багаже просто так не получится – нужно получать специальное разрешение. Одноразовую зажигалку взять можно, а вот бензиновую – уже нет (ни в салон, ни в багаж). Как и перцовый баллончик.

Жидкости

Одна компания друзей везла с собой три килограмма известной шоколадной пасты. В багаж они ее сдавать отказывались, так как планировали... есть во время полета. Однако паста была расценена как жидкость и безжалостно отправлена в багаж, оставив ребят без сладкого.

Как надо: жидкости в салон проносить можно, но в емкостях не более 100 миллилитров общим объемом до одного литра. Алкоголь, если он куплен не в Duty Free, проносить нельзя, но в любом случае бутылки в течение полета должны оставаться закрытыми – распивать запрещено.

В багаже

Если речь о международных рейсах, важно уточнить, что можно и нельзя вывозить и ввозить в конкретную страну. Обычно под этот список подпадают исторические и природные ценности, а также бывают разные ограничения на провоз продуктов и алкоголя. В остальном правила практически везде одинаковые.

Животные (и люди)

Начнем с того, что это негуманно. Однако домашние питомцы слишком ловко прячутся в чемоданах, и иногда обнаружить их получается только на досмотре. Так вышло однажды в аэропорту Нью-Йорка, когда в багаже одного пассажира на рентгене четко просматривался кошачий профиль, а из молнии торчала рыжая шерсть. Сам пассажир уверял, что не собирался брать кота с собой, однако кот был другого мнения и решил тоже прокатиться во Флориду.

А вот другой пассажир, летевший из Майами на Барбадос, прекрасно знал, что делает, и упаковал в чемодан домашнего питона, аккуратно завернув его в колготки. Также на досмотрах в разных странах мира в чемоданах пассажиров были обнаружены пчелиный улей, черепаха в бургере, семейство гекконов, спрятанное в нижнем белье, и 70 живых крокодильчиков.

Как надо: у каждого животного должен быть свой ветеринарный паспорт с указанием данных человека, который летит с ним, отметки об актуальной прививке от бешенства (срок действия – один год) и отметка о клиническом осмотре, проведенном не ранее чем за 14 дней до поездки.

Животные весом до восьми килограммов летят в салоне (некоторые авиакомпании, например S7, ограничивают вес 10 килограммами), все остальные (до 50) – в багажном отделении для животных, а еще более крупные – в карго.

Стоимость перевозки животного российскими авиалиниями – примерно 1 999–3 500 рублей, бесплатно летают только собаки-поводыри. Для этого на регистрации нужно предъявить справку об инвалидности по зрению и ветеринарный паспорт собаки с отметкой о прививке от бешенства и ветеринарном осмотре.

В случае несоблюдения правил животных с вами на борт просто не пропустят.

Оружие, горючее и токсичное

Один затейник в одном из зарубежных аэропортов пытался провезти в багаже "пояс со взрывчаткой", который в итоге оказался реквизитом для ролевых игр. Но служба досмотра не оценила насыщенную личную жизнь пассажира и оставила его без аксессуара.

Другой парень из путешествия по Аляске решил увезти оригинальный сувенир: мешок лосиных фекалий, что тоже не нашло понимания у таможенников.

Как надо: категорически нельзя провозить любые взрывчатые вещества, включая фейерверки и сигнальные ракеты, сжатые газы, яды, едкие вещества (если очень нужен градусник, придется взять электронный) и все легковоспламеняющееся (включая бензин для зажигалок и спички). Оружие можно, если есть специальное разрешение, а без него не получится провезти даже игрушки: ни охлаждающие кубики в виде пуль, ни игрушечную гранату.