Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета "Байкал"

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Разработка пассажирской версии самолета "Байкал" должна быть ускорена. Об этом на полях ВЭФ заявил Владимир Путин, добавив, что нужно запустить серийное производство самолета в ближайшее время.

"Нам надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных нам объемах. В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета "Байкал", – сказал президент.

При этом, как пояснил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, поставки самолета могут начаться в 2026 году.

"Нужно рассчитывать только на российский двигатель, ВК-800, который будет готов с сертификацией к концу 2025 года, 2026 год – это сертификация непосредственно на самолете в полном комплексе и начало поставки авиакомпаниям, которые сегодня подтвердили готовность приобретения этого судна", – приводит слова Мантурова ТАСС.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Россия" возобновит эксплуатацию двухэтажных самолетов Boeing 747 в 2025 году. Гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский уточнил, что количество используемых самолетов будет известно после того, как они будут выведены из хранения.

Между тем в России могут позволить отечественным предприятиям промышленности производить неоригинальные запчасти к самолетам. Как отметили авторы законопроекта, сейчас компании в РФ сталкиваются с ограничениями в закупках оригинальных компонентов. Инициатива позволит запустить сегмент данного производства.