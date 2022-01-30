Самолет "Байкал" совершил первый полет

Фото: пресс-служба "Байкал-инжиниринг"/ТАСС

Воздушное судно "Байкал", которое должно заменить "кукурузники" Ан-2 советской разработки, совершило первый полет. Об этом сообщил глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" совершил первый полет", – заявил министр, слова которого приводит ТАСС.

Самолет взлетел с аэродрома в Екатеринбурге, полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Согласно заданию, летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость воздушного судна.

По словам Лаврентьева, полетное задание было выполнено полностью, а системы самолета работали штатно.

В Минпромторге отметили, что 9–10 февраля "Байкал" продемонстрируют в Москве на девятой Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022.

"В "Байкале" учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов. Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке", – заявил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что российский парк Sukhoi Superjet 100 планируется увеличить до 192 самолетов до конца 2022 года. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров отметил, что российские авиапроизводители стали демонстрировать более тесное сотрудничество с перевозчиками.