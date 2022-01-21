Росавиация предупредила авиакомпании о возможных проблемах при полетах в странах с 5G

Росавиация предупредила авиакомпании о потенциальной опасности сетей 5G. Не исключено, что эти сети могут влиять на электронику самолетов.

Уточняется, что частотный диапазон 5G близок к частотам высотомеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.