Автомобилистов призвали к внимательности из-за непогоды в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В некоторых районах Москвы идет снег, в течение дня его прирост может превысить два сантиметра. В связи с этим в столичном комплексе городского хозяйства призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах.
На улицах Москвы работает снегоуборочная и погрузочная техника.
"Непрерывно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", – подчеркнули в ведомстве.
По данным Дептранса, в столице ожидаются снегопад, метель и гололедица.
"Будьте внимательны и аккуратны за рулем. Во время движения соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты", – посоветовали специалисты.
Ранее горожан предупредили, что в Москву пришел циклон "Ида". Погода в столичном регионе в ближайшие дни будет определяться метелью и умеренной температурой воздуха ниже 0.
По данным центра погоды "Фобос", в пятницу, 21 января, в Москве может выпасть до 5–7 миллиметров осадков. Ожидается, что в столице усилится ветер (порядка 10 метров в секунду), возможна метель с ухудшением видимости.
Максимальная температура воздуха составит -3...-5 в Москве и -3...-8 градусов – по Подмосковью. Кроме того, вероятны колебания атмосферного давления.
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снега
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: