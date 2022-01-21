Автомобилистов призвали к внимательности из-за непогоды в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В некоторых районах Москвы идет снег, в течение дня его прирост может превысить два сантиметра. В связи с этим в столичном комплексе городского хозяйства призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах.

На улицах Москвы работает снегоуборочная и погрузочная техника.

"Непрерывно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", – подчеркнули в ведомстве.

По данным Дептранса, в столице ожидаются снегопад, метель и гололедица.

"Будьте внимательны и аккуратны за рулем. Во время движения соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты", – посоветовали специалисты.

Ранее горожан предупредили, что в Москву пришел циклон "Ида". Погода в столичном регионе в ближайшие дни будет определяться метелью и умеренной температурой воздуха ниже 0.

По данным центра погоды "Фобос", в пятницу, 21 января, в Москве может выпасть до 5–7 миллиметров осадков. Ожидается, что в столице усилится ветер (порядка 10 метров в секунду), возможна метель с ухудшением видимости.

Максимальная температура воздуха составит -3...-5 в Москве и -3...-8 градусов – по Подмосковью. Кроме того, вероятны колебания атмосферного давления.

