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Москва 24

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Общество

18:26

Москвичей предупредили о гололедице

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 12:00 субботы, 22 января. Ранее желтый уровень действовал до 22:00 четверга, 20 января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в предстоящие выходные возможны перепады атмосферного давления. В пятницу оно ожидается на уровне 735 миллиметров ртутного столба, а к воскресенью вырастет на 20 миллиметров.

Также Вильфанд предупредил, что к 22 января в Москве может значительно увеличиться высота сугробов – вплоть до полуметра.

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