Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать до 22:00 20 января.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве и области 18 января. Тогда предупреждение действовало до 12:00 20 января.

Облачная с прояснениями погода и местами слабый снег ожидаются в столичном регионе 19 января. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 8–10 градусов, в Подмосковье – минус 7–12 градусов. Ветер ожидается северо-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.

