Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в среду

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В среду, 19 января, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 8–10 градусов, в Подмосковье – минус 7–12 градусов. Ветер ожидается северо-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.
"Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 75%. Погода в столице в Крещенский праздник будет умеренно морозная, ночью температура понизится до минус 7–12 градусов, днем останется в тех же пределах", – говорится в сообщении.
С начала зимы в столице выпало почти 1,2 метра снега. Об этом ранее рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что городские службы справляются с уборкой улиц и дворов, благодаря отлаженной системе из-за снегопадов нет заторов.
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