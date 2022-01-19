Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в среду

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 19 января, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 8–10 градусов, в Подмосковье – минус 7–12 градусов. Ветер ожидается северо-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 75%. Погода в столице в Крещенский праздник будет умеренно морозная, ночью температура понизится до минус 7–12 градусов, днем останется в тех же пределах", – говорится в сообщении.

С начала зимы в столице выпало почти 1,2 метра снега. Об этом ранее рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что городские службы справляются с уборкой улиц и дворов, благодаря отлаженной системе из-за снегопадов нет заторов.