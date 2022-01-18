Синоптик спрогнозировал усиление морозов в Москве на Крещение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снежный циклон, обрушившийся на Москву, покидает регион. Об этом заявил в своем Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик пообещал москвичам в ночь на 19 января температуру до -10…-12 градусов, по области – до -15 градусов. При этом на севере региона столбики термометров могут опуститься до -20 градусов. Днем же температура не поднимется выше -6…-11 градусов.

"При этом из-за северного ветра ощущаемая температура будет казаться на несколько градусов выше, чем реальная. Однако передышка в погоде будет непродолжительной, и во второй половине недели снегопады возобновятся", – заключил Тишковец.

С понедельника Москва находится под влияниями циклона "Ханнелоре". Во вторник высота снега на главной метеостанции на ВДНХ составила 37 сантиметров, что является максимумом с начала зимы. Больше всего снежный покров увеличился в ТиНАО – до 48 сантиметров, а также в Тушине и на острове Балчуг – до 41 сантиметра.

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды. Ожидается, что к вечеру загруженность дорог достигнет 7–8 баллов. В основном движение будет затруднено в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В Дептрансе призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не отвлекаться на телефон.