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Общество

14:47

Вильфанд спрогнозировал мягкую зимнюю погоду в Москве в выходные

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая установится в столице в выходные. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам синоптика, в пятницу, 21 января, температура воздуха составит минус 4 – минус 6 градусов, вероятен снегопад. В ночь на субботу в столице усилится ветер и продолжится выпадение осадков.

"В субботу днем будет небольшой снег, температура – минус 4–6. В воскресенье – на пару градусов температура ниже, но она остается выше нормы примерно на 3–4 градуса, местами небольшой снег, преимущественно без осадков, мягкая зимняя погода", – заявил Вильфанд.

В предстоящие выходные также возможны перепады атмосферного давления, предупредил метеоролог. В пятницу оно ожидается на уровне 735 миллиметров ртутного столба, а к воскресенью вырастет на 20 миллиметров.

Ранее Вильфанд предупредил, что к 22 января в Москве может значительно увеличиться высота сугробов – вплоть до полуметра.

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