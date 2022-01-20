Вильфанд спрогнозировал мягкую зимнюю погоду в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая установится в столице в выходные. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам синоптика, в пятницу, 21 января, температура воздуха составит минус 4 – минус 6 градусов, вероятен снегопад. В ночь на субботу в столице усилится ветер и продолжится выпадение осадков.
"В субботу днем будет небольшой снег, температура – минус 4–6. В воскресенье – на пару градусов температура ниже, но она остается выше нормы примерно на 3–4 градуса, местами небольшой снег, преимущественно без осадков, мягкая зимняя погода", – заявил Вильфанд.
В предстоящие выходные также возможны перепады атмосферного давления, предупредил метеоролог. В пятницу оно ожидается на уровне 735 миллиметров ртутного столба, а к воскресенью вырастет на 20 миллиметров.
Ранее Вильфанд предупредил, что к 22 января в Москве может значительно увеличиться высота сугробов – вплоть до полуметра.
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