Россиянам пообещали аномально теплую погоду во всех регионах в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во всех регионах России в ближайшее время ожидается аномально теплая погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что особенно тепло будет в регионах Сибири. Температурный фон там ожидается на 8–16 градусов выше климатической нормы.
"Например, в Туруханском крае минимальные значения температуры 20–24 градуса мороза. Это очень теплая погода. <...> Если смотреть на синкопическую карту аномалий, то повсеместно температура выше нормы. Исключение составляет только Чукотка", – приводит слова метеоролога ТАСС.
В Москве в ближайшие дни температура будет выше нормы на 4–5 градусов, добавил Вильфанд. По его словам, к нормальным значениям она приблизится в воскресенье, 23 января.
В четверг, 20 января, в столице будет минус 2–4 градуса. Кроме того, ожидается метель. Как ранее рассказал Вильфанд, снег пойдет во второй половине дня, ветер усилится до 15 метров в секунду.
В пятницу и субботу в Москве ожидается минус 4–6 градусов. По данным Гидрометцентра, в воскресенье температура составит минус 4–9 градусов, в понедельник, 24 января, – минус 6–11 градусов.
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