Москвичей предупредили о метели и низком атмосферном давлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Метель и падение атмосферного давления сразу на 10 миллиметров ртутного столба ожидается в Москве в четверг, 20 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

"Во второй половине дня в четверг пойдет снег и усилится ветер до 15 метров в секунду, то есть будет небольшая метель. Также заметно понизится атмосферное давление", – отметил синоптик.

Вильфанд при этом уточнил, что погода 20 января будет теплой. В дневное время ожидается -2...-4 градуса.

Снег будет идти с разной интенсивностью в ближайшие трое суток. Это, по словам специалиста, приведет к росту сугробов в столичном регионе на 5–6 сантиметров к воскресенью, 23 января.

"В сумме за завтрашний день, пятницу и субботу в Москве и области выпадет от 4 до 10 миллиметров осадков", – отметил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что на Москву надвигается новая волна морозов. Температура воздуха на следующей неделе начнет падать, при этом существенных осадков пока не ожидается.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, погоду будет определять антициклон над Уралом.

