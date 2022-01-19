Москвичей предупредили об усилении морозов со следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Со следующей недели морозы в Москве усилятся, а снег прекратится. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погоду будет определять антициклон над Уралом, у нас будет хоть короткая, но передышка в снегопадах", – объяснила синоптик.
По ее словам, температура воздуха на следующей неделе начнет падать, при этом существенных осадков пока не ожидается.
18 января в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Действие предупреждения должно было завершиться в 12:00 20 января, однако позже его продлили до 22:00 того же дня.
Также стало известно, что с начала зимы в столице выпало почти 1,2 метра снега. При этом городские службы справляются с уборкой улиц и дворов. По словам заммэра Петра Бирюкова, благодаря отлаженной системе из-за снегопадов нет заторов.
"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 19 января
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