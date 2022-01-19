Сугробы в Москве к воскресенью вырастут до полуметра

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Наступившее Крещение принесло в Москву не только бодрящий мороз, но и солнце, сообщает портал "Метеоновости".
Минимальная температура в городе составила -10,7 градуса, а по области – до -15 градусов. По словам синоптиков, солнце не продержится в столичном регионе долго, поскольку в европейскую часть России спешит циклон, которому немецкие метеорологи дали имя "Ида".
Вечером 19 января циклон начнет затягивать небо над Москвой полями облаков, ночью пойдет небольшой снег. Столбики термометров в Москве и области опустятся до -7…-12 градусов. На востоке температура может упасть до -12…-17 градусов.
20 января днем морозы ослабеют до -2…-4, в Подмосковье – до -2…-7 градусов. Южный ветер усилится, местами поднимая метели.
Циклон, набирая силу, начнет перемещаться вдоль западных границ России и в начале выходных выйдет к Смоленску. В такой ситуации в столичном регионе атмосферное давление будет активно падать, в субботу оно окажется на 12–13 единиц ниже нормы. Снегопады и метели усилятся. Они прекратятся лишь в воскресенье.
До конца недели в Москве может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Сугробы, высота которых на сегодняшний день в столице составляет 37 сантиметров, местами могут достигнуть полуметра.
Температура в течение суток будет колебаться от -3 до -5 градусов, по области – от -3 до -8 градусов. Это на пять градусов выше средних многолетних значений.
К выходным морозы усилятся. В субботу ночью похолодает до -5…-10 градусов, а днем – до -3…-8 градусов. В воскресенье к утру ожидается -7…-12, в дневное время – -4...-9 градусов.
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 22:00 20 января.
Облачная с прояснениями погода и местами слабый снег ожидаются в столичном регионе 19 января. Максимальная температура воздуха в Москве составит -8...-10 градусов, в Подмосковье – -7...-12 градусов. Ветер ожидается северо-западный с порывами до 10 метров в секунду.
"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 19 января
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