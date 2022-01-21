Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в пятницу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 21 января, в столичном регионе ожидается облачная погода, временами пройдет снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве составит -3...-5 градусов, в Подмосковье – -3...-8 градусов. Подует юго-восточный ветер, порывы будут достигать 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%. В Москву и область очередной циклон принесет снег и ослабление морозов. Будут отмечаться колебания атмосферного давления на низком фоне", – говорится в сообщении.

Из-за гололедицы в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до полуночи воскресенья, 23 января.

Как рассказал накануне заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, общий прирост свежевыпавшего снега за двое суток составит до 10 сантиметров. В связи с этим все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Спецтехника готова к проведению противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров.

Водителей призвали быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб.