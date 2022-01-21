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Общество

12:08

Месячная норма осадков достигнута в Москве

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве к утру пятницы оказалась выполнена январская норма по осадкам, сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, за ночь с 20 на 21 января снежные шапки в городе выросли на 2 сантиметра.

"Снег в столичном регионе продолжается", – отметили метеорологи, подчеркнув, что обычно за январь выпадает в среднем 42 миллиметра осадков.

Ожидается, что к вечеру пятницы норма по осадкам будет перевыполнена. Высота сугробов достигнет отметки 38 сантиметров, что на 13 сантиметров выше предусмотренной климатической нормы.

Москвичей ранее предупредили о циклоне "Ида". В ближайшие дни для столичной погоды будут характерны метели и умеренная температура воздуха ниже нуля.

По данным центра погоды "Фобос", в пятницу, 21 января, в Москве может выпасть до 5–7 миллиметров осадков. Температура воздуха в столице ожидается на уровне минус 3 – минус 5 градусов.

В городе введен желтый уровень погодной опасности. Гидрометцентр предупреждает, что до 00:00 воскресенья, 23 января, в Москве вероятно образование гололедицы.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

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