В Мурманске закрыли аэропорт из-за погодных условий

Аэропорт Мурманска будет закрыт не до 15:00, как сообщалось ранее, а до 18:00 из-за сильного снегопада, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что аэропорт закрыт с 11:00 до 15:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.