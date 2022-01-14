В транспорте столицы усилят контроль за соблюдением масочного режима

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В столичном транспорте усиливают контроль за соблюдением пассажирами антиковидных мер из-за роста заболеваемости COVID-19, рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов РИА Новости.

"В настоящее время ситуация с заболеваемостью штаммами COVID-19, в том числе "Омикроном", очень напряженная. Поэтому мы усиливаем контроль за соблюдением антиковидных мер на всем транспортном комплексе столицы", – рассказал Султанов.

По его словам, особое внимание специалисты уделят ситуации в вагонах метро, поскольку некоторые пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов.

Также усиленные проверки продолжатся на входах в метро, станциях МЦК, МЦД, вокзалах и на наземном транспорте.

Он напомнил, что пассажиры должны носить маски правильно, чтобы они закрывали рот и нос.

"Со своей стороны мы будем соблюдать все предписания Роспотребнадзора, включая порядок нахождения в масках", – добавил Султанов.

В 2021 году в столичном транспорте выявили более 550 тысяч нарушителей без масок. Как рассказывал Султанов, в настоящее время доля ответственных граждан, понимающих необходимость ношения средств индивидуальной защиты, увеличивается. По его словам, почти все пассажиры заходят в метро в масках.

При этом в декабре 2021 года было выявлено почти 50 тысяч нарушений, а в новогодние праздники – более 6 тысяч.

