Ученые назвали людей в медицинских масках более привлекательными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Британские ученые заметили, что медицинские маски делают мужчин и женщин более привлекательными. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Исследователи из Кардиффского университета решили проверить, как изменилось восприятие людьми масок за время пандемии. Они попросили женщины оценить фотографии мужчин с полностью открытым лицом и тех, у кого нижняя половина лица была прикрыта книгой, тканевой или одноразовой масками. В итоге последние показались им наиболее привлекательными.

По мнению специалистов, у этого есть три объяснения. При закрытой нижней части лица люди концентрируются на глазах, также есть предположения, что в таком случае мозг сам начинает дорисовывать идеальную картинку. Еще один вариант – маски ассоциируются с врачами и оказанием помощи.

Ранее ученые спрогнозировали значительные изменения во внешности людей из-за глобального потепления. Так, человеческие особи могут стать менее крупными, а их цвет кожи изменится на более смуглый.

