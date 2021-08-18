Ученые заявили о влиянии Instagram на желание женщин делать косметические операции

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Британские ученые провели исследование и пришли к выводу, что многочасовой просмотр откровенных фото в Instagram вызывает у молодых женщин неудовлетворенность собой и увеличивает желание делать косметические операции. Статью на эту тему ученые опубликовали в журнале Body Image, сообщает "Газета.ру".

"Это важное исследование, которое собрало воедино разные аспекты исследований в области психического здоровья и возможные факторы риска", – сказала социальный психолог Университета Суррея Франческа Гуиццо.

В ходе исследования были опрошены 247 итальянских женщин в возрасте от 19 до 32 лет. Гуиццо задавала вопросы на предмет взаимодействия девушек с Instagram. После чего женщинам показывали видеоролики с фото разной степени откровенности и комментарии пользователей к ним. В конце исследования участницы заполнили анкеты, где ответили на вопросы о неудовлетворенности телом и планах что-то изменить в себе.

Результат исследования показал, что частое наблюдение откровенных фото в Instagram повышает степень неудовлетворенности женщин своей внешностью, а комментарии не вызвали никакого эффекта. Пагубных последствий не наблюдалось лишь у тех, кто не разглядывал сексуальные изображения.

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