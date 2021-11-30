Ученые предрекли глобальные изменения во внешности людей

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Ученые спрогнозировали значительные изменения во внешности людей из-за глобального потепления. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Из проведенного исследования следует, что все животные на фоне климатических изменений станут приспосабливаться к выживанию в новых условиях. И человек, конечно же, не исключение.

Кроме того, у людей начнет расти выработка меланина, который отвечает за цвет кожи, глаз и волос. Уточняется, что это связано с ростом глобальных температур и интенсивности ультрафиолетового излучения.

По словам специалистов, смуглые люди будут легче переносить жару и воздействие прямых солнечных лучей.

В свою очередь, исследователи из Кембриджского университета в ходе исследования выяснили, что в результате потепления изменится и размер тела человека. Согласно проверенным данным, в холоде люди были крупнее, а в теплом климате, наоборот, меньше.

Ранее климатолог заявил, что глобальное потепление может быть выгодно для России. По словам научного руководителя Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Сергея Семенова, из-за потепления ото льда освобождается акватория Северного морского пути. Из-за этого становится легче навигация, а в перспективе может возникнуть новый торговый путь