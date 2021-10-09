Потепление может привести к ускорению появление вирусов, потенциально опасных для человека

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Таяние льдов в зоне вечной мерзлоты, возникающее в результате климатических изменений на планете, может ускорить появление новых вирусов, потенциально опасных для человека. Такое мнение на всероссийском фестивале науки NAUKA 0+ высказал лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, передает ТАСС.

"Изменение климата может стать причиной многочисленных проблем", – заявил ученый. – "Мы можем ожидать появления новых вирусов, которые появятся в результате таяния льдов в Сибири и Канаде, то есть зоны вечной мерзлоты. Мы не знаем, какие вирусы "проснутся" в результате таяния льдов".

Рае Квон Чунг полагает, что для успешного сдерживания глобального потепления необходимы общие усилия. Например, введение принципов "климатической" экономики, при которой государства платили бы за производимые выбросы углерода в атмосферу.

"Мы должны переходить на устойчивый рынок, носящий долгосрочный характер. Иначе само наше существование будет поставлено под угрозу", – убежден нобелевский лауреат.

Рае Квон Чунг – один из ведущих экспертов в области состояния окружающей среды и изменения климата, автор концепции "зеленого роста" ("зеленой экономики"), предполагающей экономический рост при сохранении экологического баланса в интересах будущих поколений.

Ранее ученые спрогнозировали возможную гибель человечества. Британские и канадские исследователи пришли к выводу, что Земля может стать непригодной для жизни людей через 500 лет. Привести к этому, по мнению исследователей, способно глобальное потепление.

