Найдена причина образования озоновой дыры над Арктикой

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Найденная в прошлом году озоновая дыра над Арктикой появилась в результате температурных аномалий, сообщает "Мир 24" со ссылкой на исследование Advances in Atmospheric Sciences.
Ученые из Пекинского университета в Китае выяснили, что минувшей зимой температура воды в северной части Тихого океана дошла до рекордных температур, а западные ветра Арктики, наоборот, стали холоднее. В результате ледяные ветра спровоцировали образование полярных облаков, которые разрушили озоновый слой.
"Рекордная потеря озона в Арктике весной 2020 года указывает, что озоноразрушающих веществ все еще достаточно, чтобы вызвать сильное весеннее истощение озонового слоя в арктической стратосфере", – отметили авторы научной работы.
В настоящее время дыра закрыта. Но, по мнению ученых, подобные аномалии могут вновь повториться из-за глобального потепления.
Ранее ученые предупредили о возможном росте числа природных катастроф из-за изменения климата. Жители Земли могут столкнуться с учащением засух, пожаров, ураганов и наводнений.
Эксперты изучили ледяные керны Гренландии, что позволило им определить количество осадков, приземную температуру, направление ветров и количество штормов за каждый год.
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