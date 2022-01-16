Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки вылетов самолетов фиксируются в аэропортах Москвы. Такие сведения представил портал "Яндекс.Расписания".

По актуальным данным, всего корректировки затронули 44 рейса.

В частности, в аэропорту Шереметьево задержали 10 вылетов самолетов. Кроме того, 15 лайнеров там не взлетят вовсе.

Во Внуково изменили время вылета для 6 рейсов и еще 6 – отменили.

В свою очередь, в Домодедово задержали 4 взлета. При этом 3 рейса там полностью отменили.

Причины изменений в расписании неизвестны.

Накануне в Москве задержали и отменили почти 40 авиарейсов. Больше всего корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там задержали 6 вылетов. Кроме того, 15 самолетов там не взлетели.